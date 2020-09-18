«Ливерпуль» близок к покупке Диогу Жоты за € 38 млн

«Ливерпуль» близок к завершению сделки по переходу полузащитника «Вулверхэмптона» Диогу Жоты, сообщает Sky Sports.

Мерсисайдцы заплатят за португальского хавбека £ 35 млн (€ 38,3 млн). Сделка может быть завершена уже в субботу. В сделку могут включить трансфер в «Вулверхэмптон» защитника «Ливерпуля» Ки-Яна Хувера за £ 10 млн плюс бонусы.

Жота покинул расположение «Вулверхэмптона» перед началом матча со «Сток Сити» (0:1) в Кубке английской лиги в четверг, 17 сентября.

Сегодня, 18 сентября, «Ливерпуль» объявил о переходе Тьяго Алькантары. Полузащитник сборной Испании и «Баварии» подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт. Ранее сообщалось, что изначальная сумма трансфера составит £ 20 млн (почти € 22 млн), которые будут выплачены в течение контракта 29-летнего испанца, а ещё £ 5 млн (€ 5,5 млн) распределены на бонусы.