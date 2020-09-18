Луис Суарес: переход в «Ювентус» вполне возможен

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес выразил мнение, что всё ещё может перейти в туринский «Ювентус». Ранее появилась информация, что трансфер уругвайца в итальянский клуб не состоится.



«Переход в «Ювентус» вполне возможен», — приводит слова Суареса La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» выбыл из борьбы за Суареса, так как согласовал трансфер боснийского форварда «Ромы» Эдино Джеко, который был приоритетной целью туринского клуба.

Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока действует до лета 2021 года.