Игуаин — о переходе в «Интер Майами»: надеюсь, что смогу оставить след

Бывший нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал подписание контракта с клубом MLS «Интер Майами».
«Цель — развивать команду, иметь возможность соревноваться и помогать клубу расти благодаря опыту, приобретённому мною в Европе. У клуба есть хорошая база, чтобы развиваться. Надеюсь, что смогу внести вклад и оставить след. Думаю, команда сможет обрести уверенность и добиться положительных результатов. Нам есть что улучшить. Очень рад быть здесь», — приводит слова Игуаина официальный сайт «Интер Майами».
«Интер Майами» принадлежит группе инвесторов «Майами Бекхэм Юнайтед», возглавляемой Дэвидом Бекхэмом. Команда является дебютантом МЛС. В текущем розыгрыше клуб набрал всего 8 очков в 11 турах и занимает последнее место в Восточной конференции.
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