Новиков — о вылете «Динамо» из Лиги Европы: это моя ответственность и моя боль

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков извинился перед болельщиками за вылет московской команды из Лиги Европы.
«Мы завершили выступление в еврокубках, практически не начав его. Это моя ответственность и моя боль. После того что случилось вчера, хочется от лица всей команды попросить прощения у наших болельщиков. Но я отчетливо понимаю, что никакие извинения сейчас не актуальны. Слишком велико разочарование, и помочь могут только победы вкупе с достойной игрой.
Мы вместе пережили сложный год и, конечно, рассчитывали вернуться на европейскую арену по-другому. Никаких оправданий не ищу, о чём и сказал сегодня руководству клуба. У нас был непростой разговор, потому что не выполнена одна из главных задач на сезон и всё, что было сделано за последнее время для имиджа «Динамо», оказалось под ударом.
Сейчас с уверенностью могу сказать только одно: сделаем всё зависящее от меня и футболистов во всех последующих матчах, чтобы как можно скорее вернуть болельщикам позитивные эмоции. Благодарен клубному руководству, что, невзирая на понятное отношение к результату вчерашнего матча, основной акцент делают сейчас на ближайших матчах и необходимости исправлять ситуацию. Этим и будем заниматься — я, тренерский штаб и все игроки. Без скидок на какие-либо факторы.
Да, мы все крайне разочарованы и понимаем, что извинением с нашей стороны могут стать только успешные результаты», — написал Новиков на своей странице в «Инстаграме».
- 18 сентября 2020
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