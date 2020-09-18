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«Манчестер Юнайтед» согласовал пятилетний контракт с Алексом Теллесом

«Манчестер Юнайтед» согласовал пятилетний контракт с Алексом Теллесом
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с защитником «Порту» Алексом Теллесом, сообщает Daily Mail.

Бразилец подпишет пятилетний контракт с манкунианцами. Клубы ещё не согласовали стоимость трансфера Теллеса. «Пари Сен-Жермен», который также ищет защитника, рассматривают возможность сделать предложение «Порту» по приобретению 27-летнего футболиста. Соглашение Теллеса с «Порту» действует до июня 2021 года.

Ранее «Манчестер Юнайтед» предложил € 30 млн за защитника мадридского «Реала» Серхио Регилона, однако футболист близок к переходу в «Тоттенхэм Хотспур». Регилон проходит медицинское обследование в Мадриде для перехода в лондонский клуб, стороны пришли к соглашению по трансферу 23-летнего испанца.

Серхио Регилон проходит медицинское обследование для перехода в «Тоттенхэм»
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