Тренер «Краснодара»: считаем, что матч за вторую команду пошёл Шапи на пользу
Старший тренер «Краснодара» Артур Оленин прокомментировал игру нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Шапи сейчас хорошо показывает себя в тренировочном процессе, мы видим его самоотдачу и рвение помочь команде на поле. Мы считаем, что матч за «Краснодар-2» пошел ему на пользу. Ожидаем, что вскоре он вернётся на прежний уровень, а мы будем всячески способствовать этому и поддерживать его», — передаёт слова Оленина корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
20-летний Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 7 матчах чемпионата России (0 — в основном составе), в которых забил один мяч.
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