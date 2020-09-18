Тренер «Краснодара»: считаем, что матч за вторую команду пошёл Шапи на пользу

Старший тренер «Краснодара» Артур Оленин прокомментировал игру нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Шапи сейчас хорошо показывает себя в тренировочном процессе, мы видим его самоотдачу и рвение помочь команде на поле. Мы считаем, что матч за «Краснодар-2» пошел ему на пользу. Ожидаем, что вскоре он вернётся на прежний уровень, а мы будем всячески способствовать этому и поддерживать его», — передаёт слова Оленина корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

20-летний Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 7 матчах чемпионата России (0 — в основном составе), в которых забил один мяч.