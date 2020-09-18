Иван Злобин в первом матче за «Фамаликан» пропустил пять голов от «Бенфики»

В матче 1-го тура португальской Примейры «Фамаликан» дома со счётом 1:5 проиграл «Бенфике». Матч стал дебютным для российского вратаря Ивана Злобина. Голкипер провёл на поле все 90 минут.

В августе «Бенфика» на официальном сайте объявила о переходе Злобина в «Фамаликан». Подробности сделки не сообщаются.



Злобин — воспитанник академии московского ЦСКА. В 2015 году голкипер стал игроком молодёжной команды португальского клуба «Униан Лейрия», а через год перешёл в «Бенфику». В сезоне-2019/2020 23-летний вратарь принял участие в 7 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. В составе «Бенфики» Злобин — обладатель Суперкубка Португалии (2019).

«Бенфика» набрала 77 очков в 34 матчах и заняла 2-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии сезона-2019/2020. «Фамаликан» (54) — на шестом месте.