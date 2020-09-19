«Неплохое начало». Левандовски прокомментировал свой голевой пас рабоной

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с матча с «Шальке-04» (8:0), на котором он отдаёт голевой пас рабоной. После этой передачи Томас Мюллер забил шестой гол мюнхенцев.

«Неплохое начало», — подписал фото Левандовски.

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» принимала гельзенкирхенский «Шальке». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 8:0. Голы за мюнхенскую «Баварию» забили Леон Горецка, Томас Мюллер, Лерой Зане, Джамал Мусиала, Роберт Левандовски, реализовавший пенальти, и Серж Гнабри, оформивший хет-трик в этой встрече.

«Бавария» стала чемпионом Германии по итогам сезона-2019/2020, набрав 82 очка в 34 встречах.«Бавария» также стала обладателем Кубка Германии и выиграла Лигу чемпионов, со счётом 1:0 обыграв в финале турнира «Пари Сен-Жермен».