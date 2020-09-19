Экс-игрок ЦСКА Ахмед Муса намерен покинуть «Аль-Наср» и вернуться в Европу

27-летний нигерийский нападающий «Аль-Наср» из Саудовской Аравии Ахмед Муса, известный по выступлениям за московский ЦСКА и английский «Лестер», заявил руководству о желании покинуть клуб, сообщает Own Goal Nigeria.
Сообщается, что Муса очень хочет вернуться в Европу, где некоторые команды заявили о своей заинтересованности в его аренде, «Аль-Наср» желает, чтобы он присоединился к другой команде в Саудовской Аравии – «Аль-Ахли», который готов полностью удовлетворить финансовые запросы нынешнего клуба.
Представители Мусы предложили «Аль-Наср» расторгнуть его контракт, срок действия которого составляет ещё 2 года, но такая идея была категорически отклонена. Муса уже покинул расположение клуба и находится в Нигерии и надеясь, что положительное решение будет принято до закрытия трансферного окна.
Ахмед Муса провёл за «Аль-Наср» 55 встреч во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 14 результативными передачами.
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