«К – Команда». «Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после разгрома «Химок»

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала фото из раздевалки после разгромной победы над «Химками» со счётом 7:2 в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
«К – Команда», — гласит подпись к опубликованной фотографии.
Публикация доступна в «твиттере» «Краснодара».
В игре с «Химками» забитыми мячами в составе «Краснодара» отличились Маркус Берг, Виктор Классон, отметившийся дублем, Тонни де Вильена, Реми Кабелла, Даниил Уткин и Магомед Шапи-Сулейманов. У «Химок» дубль оформил Аршак Корян.
«Краснодар», набрав в 8 матчах 14 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (3) располагается на 15-й строчке.
Следующий матч «Краснодар» проведёт во вторник, 22 сентября, в рамках квалификации раунда плей-офф Лиги чемпионов с греческим ПАОКом. Встреча состоится в Краснодаре (Россия), начало – 22:00 мск.
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