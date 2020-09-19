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17-летний полузащитник Джамал Мусиала обновил рекорд «Баварии»

17-летний полузащитник Джамал Мусиала обновил рекорд «Баварии»
Футбол / Германия 0

17 летний английский полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала обновил один из рекордов мюнхенского клуба в матче 1-го тура чемпионата Германии с «Шальке-04» (8:0), сообщает Goal.

На 81-й минуте встречи Мусиала с передачи Роберта Левандовского забил 8-й мяч в ворота «Шальке-04» в этом матче и стал самым молодым автором гола в истории мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге. На момент забитого мяча Джамалу было 17 лет и 205 дней. Он обошёл по этому показателю экс-нападающего сборной Парагвая Роке Санта Круса.

Родившийся в Германии футболист сборной Англии провёл 8 лет в академии Челси, прежде чем перейти в молодежную команду «Баварии» в 2019 году. В июне Мусиала дебютировал в профессиональном футболе, выйдя на замену за «Баварию» в игре с «Фрайбургом» (3:1) и став самым молодым игроком клуба в высшем дивизионе Германии.

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