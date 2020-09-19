Президент софийской «Славии» объявил Александра Тарханова новым главным тренером клуба

Президент софийской «Славии» Венцеслав Стефанов сообщил, что новым главным тренером клуба станет Александр Тарханов, который сейчас занимает пост главного тренера «Енисея».

«Да, новым тренером будет Тарханов. Я объявляю это сейчас. Его контракт будет длиться столько, сколько он захочет. Прошу прощения за расставание со Златомиром Загорчичем, я определённо скучаю по нему. Он сказал, что нервничал, поэтому я его понимаю. Я хочу, чтобы тренер дал шанс молодым. Работал с ними, чтобы играть в быстрый и динамичный футбол. То, что сделали Александр Тарханов и Иван Колев, приехав сюда впервые, стало началом омоложения команды», — приводит слова Стефанова Tribune.bg.

В ходе тренерской карьеры, которая началась в 1987 году, он возглавлял одесский СКА, «Терек», «Пахтакор», ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Кубань», «Химки», «Урал», «Пюник» и другие клубы. С 2015 по 2016 год он возглавлял «Славию».