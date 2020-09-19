Лерой Зане о 8:0 в матче с «Шальке»: парни остаются голодны, хотя они уже выиграли требл

Нападающий «Баварии» Лерой Зане прокомментировал победу в матче первого тура чемпионата Германии с «Шальке-04» (8:0), в котором он дебютировал за мюнхенский клуб.
«Я очень счастлив. В прошлом году команда была на топ-уровне, с очень хорошими футболистами в составе, демонстрировала очень хорошее взаимодействие. Парни остаются голодны, хотя они уже выиграли требл. Здорово так начать чемпионат дома против «Шальке». Было здорово снова играть с парнями в футбол. Это был очень хороший день, хорошая игра, много голов. Мы ничего не позволили сопернику. Конечно, я хочу выкладываться по максимуму, но я ещё не готов на все сто процентов. Я всегда хочу вносить свой вклад, хочу помогать команде вести игру и побеждать», — приводятся слова Зане на официальном сайте «Баварии».
По итогам сезона-2019/2020 «Бавария» стала чемпионом Германии, набрав 82 очка в 34 встречах, а также обладателем Кубка Германии и выиграла Лигу чемпионов, со счётом 1:0 обыграв в финале турнира «Пари Сен-Жермен».
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