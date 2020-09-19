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На Левандовского подали в суд, Гвардиола ответил на вопрос о Месси. Главное к утру

На Левандовского подали в суд, Гвардиола ответил на вопрос о Месси. Главное к утру
Футбол 0

Полузащитник ЦСКА Бийол стал футболистом «Ганновера», «Краснодар» разгромил «Химки», Левандовского обвинили в мошенничестве и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Полузащитник ЦСКА Бийол перешёл в «Ганновер».

2. Кузнецова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Риме, проиграв Свитолиной.

3. «Бавария» разгромила «Шальке» в первом матче нового сезона Бундеслиги — 8:0.

4. «Краснодар» разгромил «Химки», команды забили 9 голов на двоих.

5. Глушаков — о драке с Широковым: Мамаев лежал и говорил, что сейчас всех закопает.

6. Гвардиола впервые ответил на вопрос о несостоявшемся уходе Месси из «Барселоны».

7. Президент софийской «Славии» объявил Александра Тарханова новым главным тренером клуба.

8. Худобин оценил игру Василевского накануне финала Кубка Стэнли.

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