На Левандовского подали в суд, Гвардиола ответил на вопрос о Месси. Главное к утру

Полузащитник ЦСКА Бийол стал футболистом «Ганновера», «Краснодар» разгромил «Химки», Левандовского обвинили в мошенничестве и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Полузащитник ЦСКА Бийол перешёл в «Ганновер».
2. Кузнецова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Риме, проиграв Свитолиной.
3. «Бавария» разгромила «Шальке» в первом матче нового сезона Бундеслиги — 8:0.
4. «Краснодар» разгромил «Химки», команды забили 9 голов на двоих.
5. Глушаков — о драке с Широковым: Мамаев лежал и говорил, что сейчас всех закопает.
6. Гвардиола впервые ответил на вопрос о несостоявшемся уходе Месси из «Барселоны».
7. Президент софийской «Славии» объявил Александра Тарханова новым главным тренером клуба.
8. Худобин оценил игру Василевского накануне финала Кубка Стэнли.
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