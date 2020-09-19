«Ротор» расторг контракт с Антоном Пискуновым

Защитник Антон Пискунов и «Ротор» по взаимному соглашению сторон досрочно расторгли контракт, сообщает пресс-служба волгоградского клуба. Ранее команда завершила сотрудничество с Мухаммадом Султоновым и Джано Ананидзе.
В 2017 году Пискунов покинул «Луч» из Владивостока и на правах свободного агента перешёл в «Ротор». В 70 матчах за волгоградский клуб забил три мяча и отдал пять результативных передач. В этом сезоне 31-летний игрок провёл четыре матча и получил одну жёлтую карточку. Антон дважды выводил команду на поле с капитанской повязкой.
В ходе розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 Пискунов сначала перестал проходить в состав, а затем был переведён в дубль. В молодёжном первенстве России защитник провёл один матч и не совершил результативных действий.
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