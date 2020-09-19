Уремович: однажды Бердыев насчитал у меня 46 ошибок в первом тайме. С ним было тяжело

Защитник «Рубина» Филип Уремович поделился воспоминаниями о главном тренере Курбане Бердыеве, с которым вместе работал с 2018 по 2019 год.



«Бердыев настолько высоко меня котировал, что был даже готов перестроить схему на 2 центральных? Да, он мне это говорил. Но тогда в клубе были Сорокин и Сесар Навас, а Бердыев хотел быструю связку защитников. Всё-таки решил остаться в привычной модели. Он многому меня научил, хотя с ним тяжело работать, много критикует.

Сейчас понимаю, что это правильно, а тогда негодовал внутри, почему он всё время только меня критикует. После первой тренировки вообще не понимал, чего он хочет. Очень много работы над тактикой, в Хорватии я с таким не сталкивался. «Что это за футбол?» У нас играют в атаку и на индивидуальном мастерстве, с улыбкой на лице. Тактики минимум, но, повторюсь, сейчас осознаю, насколько это было полезно.



Как-то мы выиграли у «Крыльев» (2:1). На следующий день — восстановительная тренировка, Бердыев зовёт к себе: «Надо поговорить. Слушай, если будешь и дальше так играть, то сядешь». Я был в шоке — думал, хорошо сыграл. Или после матча с «Оренбургом» Бердыев начал разбирать мои ошибки и насчитал 46 за первый тайм. Сорок шесть! В общем, учил меня и мотивировал развиваться", — цитирует Уремовича «Матч ТВ».