Матч «СКА-Хабаровск» — «Балтика» завершился нулевой ничьей

Стартовый матч 10-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» – «Балтика» завершился со счётом 0:0. Команды нанесли по одному удару в створ ворот. В ходе первого тайма у хозяев случилась вынужденная замена голкипера — вместо получившего повреждение Обухова на поле вышел Сугробов.



«СКА-Хабаровск» набрал 16 очков и расположился на промежуточном седьмом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В следующем туре 23 сентября клуб на выезде сыграет с московским «Велесом». Начало встречи — в 19:00 мск.



«Балтика» набрала 18 очков и переместилась на четвёртую строчку в турнирной таблице. В 11-м туре 23 сентября команда в Калининграде примет «Чайку». Начало встречи — в 20:00 мск.