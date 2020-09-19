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Матч «СКА-Хабаровск» — «Балтика» завершился нулевой ничьей

Матч «СКА-Хабаровск» — «Балтика» завершился нулевой ничьей
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Стартовый матч 10-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» – «Балтика» завершился со счётом 0:0. Команды нанесли по одному удару в створ ворот. В ходе первого тайма у хозяев случилась вынужденная замена голкипера — вместо получившего повреждение Обухова на поле вышел Сугробов.

«СКА-Хабаровск» набрал 16 очков и расположился на промежуточном седьмом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В следующем туре 23 сентября клуб на выезде сыграет с московским «Велесом». Начало встречи — в 19:00 мск.

«Балтика» набрала 18 очков и переместилась на четвёртую строчку в турнирной таблице. В 11-м туре 23 сентября команда в Калининграде примет «Чайку». Начало встречи — в 20:00 мск.

ФНЛ - Первый дивизион. 10-й тур
19 сентября 2020, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград
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