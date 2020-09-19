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«Ливерпуль» хочет арендовать Дембеле у «Барселоны»

«Ливерпуль» хочет арендовать Дембеле у «Барселоны»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп планирует взять в аренду нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщает Sport.es.

По информации источника, английская команда хочет усилить атаку в этом сезоне и считает, что вариант с французом позволит им качественно пополнить команду. Учитывая его талант и скорость, Дембеле может стать хорошей заменой кому-либо из атакующей тройки мерсисайдцев.

Сообщалось, что «Барселона» хочет продать Дембеле и оценивает его примерно в € 56 млн. По информации СМИ, каталонский клуб намерен расстаться с рядом футболистов.

Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года. В минувшем сезоне форвард провёл в чемпионате Испании всего 5 матчей и стал автором 1 забитого мяча.

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