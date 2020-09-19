«Бавария» уничтожала нас ещё до того, как это стало круто». «Гамбург» пошутил над «Шальке»

Пресс-служба «Гамбурга» пошутила над «Шальке», который накануне был разгромлен «Баварией» в матче 1-го тура Бундеслиги со счётом 0:8.

«Бавария» уничтожала нас ещё до того, как это стало круто. Так, к слову..." — написала пресс-служба «Гамбурга» в "Твиттере".

Голы за мюнхенскую «Баварию» забили Леон Горецка, Томас Мюллер, Лерой Зане, Джамал Мусиала, Роберт Левандовски, реализовавший пенальти, и Серж Гнабри, оформивший хет-трик в этой встрече.



«Бавария» стала чемпионом Германии по итогам сезона-2019/2020, набрав 82 очка в 34 встречах. «Шальке» (39) занял 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Бавария» стала обладателем Кубка Германии и выиграла Лигу чемпионов, со счётом 1:0 обыграв в финале турнира «Пари Сен-Жермен».



В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» встретится с «Хоффенхаймом», «Шальке» — с «Вердером».