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«Бавария» уничтожала нас ещё до того, как это стало круто». «Гамбург» пошутил над «Шальке»

«Бавария» уничтожала нас ещё до того, как это стало круто». «Гамбург» пошутил над «Шальке»
Футбол / Германия 0

Пресс-служба «Гамбурга» пошутила над «Шальке», который накануне был разгромлен «Баварией» в матче 1-го тура Бундеслиги со счётом 0:8.

«Бавария» уничтожала нас ещё до того, как это стало круто. Так, к слову..." — написала пресс-служба «Гамбурга» в "Твиттере".

Голы за мюнхенскую «Баварию» забили Леон Горецка, Томас Мюллер, Лерой Зане, Джамал Мусиала, Роберт Левандовски, реализовавший пенальти, и Серж Гнабри, оформивший хет-трик в этой встрече.

«Бавария» стала чемпионом Германии по итогам сезона-2019/2020, набрав 82 очка в 34 встречах. «Шальке» (39) занял 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Бавария» стала обладателем Кубка Германии и выиграла Лигу чемпионов, со счётом 1:0 обыграв в финале турнира «Пари Сен-Жермен».

В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» встретится с «Хоффенхаймом», «Шальке» — с «Вердером».

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