Молодой нигерийский футболист в форме сборной России обратился к «Манчестер Юнайтед»

Молодой нигерийский футболист Принсвилл Олисаэгбо Сервантес обратился к «Манчестер Юнайтед», выложив фотографию в форме сборной России образца Евро-2016.

«Уважаемый „Манчестер Юнайтед“. Я буду очень рад, если вы подпишете меня. Я отличный центральный защитник. Я могу хорошо сыграться с Гарри Магуайром, потому что у меня есть скорость. Мой рост 190 см и я очень хорошо сбалансирован. Да благословит вас Бог, если вы это сделаете», — написал Сервантес.

Фото можно посмотреть в "твиттере" футболиста.

На данный момент пост Сервантеса собрал около 8,8 тыс. ретвитов и 21,2 тыс. лайков.

Первый матч в нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт сегодня, 19 сентября. В соперниках — «Кристал Пэлас». Начало — в 19:30 мск.