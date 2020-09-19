Молодой нигерийский футболист в форме сборной России обратился к «Манчестер Юнайтед»
Молодой нигерийский футболист Принсвилл Олисаэгбо Сервантес обратился к «Манчестер Юнайтед», выложив фотографию в форме сборной России образца Евро-2016.
«Уважаемый „Манчестер Юнайтед“. Я буду очень рад, если вы подпишете меня. Я отличный центральный защитник. Я могу хорошо сыграться с Гарри Магуайром, потому что у меня есть скорость. Мой рост 190 см и я очень хорошо сбалансирован. Да благословит вас Бог, если вы это сделаете», — написал Сервантес.
Фото можно посмотреть в "твиттере" футболиста.
На данный момент пост Сервантеса собрал около 8,8 тыс. ретвитов и 21,2 тыс. лайков.
Первый матч в нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт сегодня, 19 сентября. В соперниках — «Кристал Пэлас». Начало — в 19:30 мск.
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