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Гошев и Гойкович перешли в «Оренбург»

Гошев и Гойкович перешли в «Оренбург»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

18 сентября состоялась встреча «Оренбурга» с главой города Владимиром Ильиных, на которой были представлены новички клуба – вратарь Евгений Гошев и защитник Ренато Гойкович. Футболисты в торжественной обстановке получили игровые комплекты формы. Гошев будет выступать под 97-м номером, Гойкович – под 15-м, сообщает пресс-служба «Оренбурга».

Евгений Гошев является воспитанником «Ростова», но с 2018 года выступает за «Шинник». Голкипер провёл за клуб из Ярославля семь матчей и пропустил три гола.

Центральный защитник Гойкович перешёл из клуба «Зриньски Мостар» на правах свободного агента. За свой предыдущий клуб игрок провел 24 матча, забил три гола и отдал результативную передачу. Ренато выступал за молодёжные сборные Боснии и Герцеговины.

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