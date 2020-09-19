Гошев и Гойкович перешли в «Оренбург»
18 сентября состоялась встреча «Оренбурга» с главой города Владимиром Ильиных, на которой были представлены новички клуба – вратарь Евгений Гошев и защитник Ренато Гойкович. Футболисты в торжественной обстановке получили игровые комплекты формы. Гошев будет выступать под 97-м номером, Гойкович – под 15-м, сообщает пресс-служба «Оренбурга».
Евгений Гошев является воспитанником «Ростова», но с 2018 года выступает за «Шинник». Голкипер провёл за клуб из Ярославля семь матчей и пропустил три гола.
Центральный защитник Гойкович перешёл из клуба «Зриньски Мостар» на правах свободного агента. За свой предыдущий клуб игрок провел 24 матча, забил три гола и отдал результативную передачу. Ренато выступал за молодёжные сборные Боснии и Герцеговины.
«Оренбург» разгромил «Шинник» в матче ФНЛ
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