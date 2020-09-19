Слуцкий: у «Спартака» высокая мотивация после неудачного дерби. «Рубин» ждёт тяжёлый матч

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Спартак» — большая команда, там собрана очень сильная группа игроков. Например, четыре нападающих, которые там есть — Соболев, Кокорин, Понсе, Ларссон. Не известно, в каком сочетании и какая пара может быть сильнее. Похожая кадровая ситуация и в других позициях, поэтому команда очень хорошо укомплектована, идёт в группе лидеров. У них высокая мотивация после неудачного дерби, поэтому нас ждёт очень тяжёлый поединок.
У нас дисквалифицирован Ин Бом за две жёлтые карточки в матче с «Динамо», а также не вернулся в общую группу Дюпин. Уремович тренируется с командой", — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе клуба.
Матч «Рубин» — «Спартак» состоится завтра, 20 сентября. Начало — в 16:30 мск.
- 19 сентября 2020
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