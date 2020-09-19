Тарханов подтвердил, что покинет «Енисей» и возглавит болгарскую «Славию»

Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов подтвердил, что покинет красноярский клуб и возглавит болгарскую «Славию».
Вчера, 18 сентября, президент софийского клуба Венцеслав Стефанов сообщил, что новым главным тренером станет российский специалист.
«Да, это правда. Я получил предложение от президента клуба, у нас есть договоренности, но контракт ещё не подписан. В ближайшее время покину „Енисей“. В понедельник планирую вылететь в Москву. Я уже работал в „Славии“, и работал хорошо, подготовил нескольких молодых ребят. Мы хорошо знакомы с президентом клуба, который уже много лет возглавляет „Славию“, — цитирует Тарханова „Р-Спорт“.
В ходе тренерской карьеры, которая началась в 1987 году, Тарханов возглавлял одесский СКА, «Терек», «Пахтакор», ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Кубань», «Химки», «Урал», «Пюник» и другие клубы. С 2015 по 2016 год возглавлял «Славию».
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