Дзаппакоста и Пьяца перешли в «Дженоа» на правах аренды

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста и нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца перешли в «Дженоа» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба.



Дзаппакоста перешёл в «Челси» из «Торино» в 2017 году за € 25 млн. В составе синих защитник провёл 52 матча, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Игрок перестал проходить в основной состав, поэтому сезон-2019/2020 провёл в «Роме». В стане «волков» сыграл девять матчей и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Дзаппакосты в € 10 млн.



Пьяца выступает за «Ювентус» с 2016 года. В сезоне-2019/2020 форвард играл за «Андерлехт» на правах аренды. Провёл четыре матча и забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Пьяцы в € 5 млн.

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