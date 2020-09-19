Левандовски: нужно работать ещё усерднее, чтобы осуществить свои мечты

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал получение премии лучшему игроку года в Германии.

«Спасибо за эту премию. Это ещё одно доказательство, что нужно работать ещё усерднее, чтобы осуществить свои мечты. Верю, что этот сезон будет ещё лучше, чем предыдущий. Всем отличного дня!» — написал Роберт Левандовски.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" поляка.

Напомним, в голосовании приняло участие 526 журналистов. Левандовски набрал 276 голосов. Товарищи польского форварда по клубу Томас Мюллер (54 голоса) и Йозуа Киммих (49) заняли второе и третье место соответственно. В прошедшем сезоне Левандоски в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах забил 55 мячей и отдал 10 результативных передач.