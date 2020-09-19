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Матч 11-го тура ФНЛ «Акрон» — «Енисей» не состоится из-за COVID-19

Матч 11-го тура ФНЛ «Акрон» — «Енисей» не состоится из-за COVID-19
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

На 23 сентября был запланирован матч 11-го тура Футбольной национальной лиги «Акрон» — «Енисей». Встреча отменена из-за сложной эпидемиологической ситуации в стане красноярской команды.

«В настоящий момент у красноярского клуба возникли обстоятельства, предусмотренные пунктом 6.6 статьи 6 Санитарного регламента Первенства ФНЛ (количество здоровых футболистов менее 7 игроков или команда отказывается проводить матч, либо не может проводить матч по причинам, связанным с заболеванием футболистов, тренеров, персонала команды в соответствии с требованием органов Роспотребнадзора), что делает невозможным проведение упомянутого выше матча 23 сентября или в иной срок. Решение о судьбе этой встречи примет КДК РФС», — сообщает пресс-служба ФНЛ.

Ранее был отменён матч 10-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» — «Торпедо».

Матч 10-го тура ФНЛ «Енисей» — «Торпедо» не состоится из-за коронавируса
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