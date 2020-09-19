«Тот самый новичок». «Балтика» объявила о переходе полузащитника «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Плетнёв продолжит карьеру в «Балтике», сообщает официальный сайт калининградского клуба.
Трудовое соглашение с 22-летним атакующим хавбеком заключено на три года. Плетнёв будет выступать за «Балтику» под 77-м номером.
Дмитрий — воспитанник академии петербургского «Зенита». Выступал за команду в молодёжном первенстве, сыграл один матч за основной состав в РПЛ, а за «Зенит-2» – около полусотни матчей в ФНЛ.
Прошлый сезон провёл на правах аренды в «Томи». В 19 матчах за сибиряков забил два мяча. Провёл три матча в Кубке России.
С 2014 года полузащитник регулярно вызывается в юношескую и молодёжную сборные России. В этом сезоне дебютировал в составе команды U20. В 2015 году участвовал в чемпионате мира среди юношеских команд.
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