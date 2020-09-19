Погребняк: футбол — это бизнес, а на мне сейчас заработать тяжело
Бывший нападающий «Зенита» и «Урала» Павел Погребняк прокомментировал возможное продолжение карьеры.
«Официально пока ее не закончил. Хотя не совсем понимаю такую формулировку. Вот Рома Павлюченко, который за «Знамя» из Ногинска сейчас играет, по-вашему, закончил или нет?
Пока никаких громких официальных заявлений делать не буду. Посмотрим, как всё будет дальше. Возможно, прислушаюсь к совету Григория Иванова, а может, ещё и поиграю. Он же сказал: «На месте Погребняка я бы закончил». Расстроил меня, в общем.
Футбол — это бизнес во многом. А на мне сейчас заработать сложно. Интересовались «Нижний Новгород» и «Торпедо», это правда. Ещё пара клубов, но ФНЛ, если честно, не рассматриваю», — цитирует Погребняка «Матч ТВ».
Директор «Торпедо»: Погребняк не рассматривает ФНЛ в качестве продолжения карьеры
- 19 сентября 2020
-
12:30
-
12:23
-
12:17
-
12:17
-
11:51
-
11:51
-
11:43
-
11:40
-
11:21
-
11:20
-
11:07
-
10:55
-
10:52
-
10:40
-
10:38
-
10:17
-
10:11
-
09:59
-
09:46
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
06:59
-
06:17
-
05:59
-
05:42
-
05:15
-
04:44
-
04:18
-
04:01
-
03:43
-
03:11
-
02:35
-
02:17
Партнерский контент