Погребняк: футбол — это бизнес, а на мне сейчас заработать тяжело

Бывший нападающий «Зенита» и «Урала» Павел Погребняк прокомментировал возможное продолжение карьеры.



«Официально пока ее не закончил. Хотя не совсем понимаю такую формулировку. Вот Рома Павлюченко, который за «Знамя» из Ногинска сейчас играет, по-вашему, закончил или нет?



Пока никаких громких официальных заявлений делать не буду. Посмотрим, как всё будет дальше. Возможно, прислушаюсь к совету Григория Иванова, а может, ещё и поиграю. Он же сказал: «На месте Погребняка я бы закончил». Расстроил меня, в общем.



Футбол — это бизнес во многом. А на мне сейчас заработать сложно. Интересовались «Нижний Новгород» и «Торпедо», это правда. Ещё пара клубов, но ФНЛ, если честно, не рассматриваю», — цитирует Погребняка «Матч ТВ».

Директор «Торпедо»: Погребняк не рассматривает ФНЛ в качестве продолжения карьеры