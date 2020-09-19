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Погребняк: Малком — украшение чемпионата. Дзюба и Азмун — сильнейшая пара нападающих

Погребняк: Малком — украшение чемпионата. Дзюба и Азмун — сильнейшая пара нападающих
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Зенита» и «Урала» Павел Погребняк рассказал о сильных сторонах лидеров команды из Санкт-Петербурга.

«Если Круговой так эффектно останавливает мяч пятой точкой, как в матче с «Арсеналом», это говорит о многом. Но, кроме шуток, и это, и другие вещи свидетельствуют об уверенности игрока и его квалификации. Классно, когда футболист может делать на поле самые разные вещи — принять, пройти, пробить, отдать, обвести. Тем более на таком большом стадионе, как «Газпром Арена». Думаю, Круговой ещё будет прогрессировать. Мостовой, забивший гол «Арсеналу», — тоже. Мне кажется, у ребят большое будущее.

Малком — украшение нашего чемпионата: забивает, Дзюбе снаряды подносит. Левая нога какая! Не Халк, говорите? Не знаю… Мне этот игрок импонирует. При этом ему всего 23 года. «Зенит» в любой момент может продать его как минимум за те же деньги, как приобретал. Если не за более серьёзные.

Дзюба и Азмун — сильнейшая пара нападающих в РПЛ на сегодня. При этом отметил бы реализацию Дзюбы. Если у него есть момент, он в последнее время обращается с ним очень хладнокровно. В этом смысле его гол Туле «на паузе» очень понравился. Плюс Дзюба не жадничает — играет на команду. Азмун в этом смысле такой же», — цитирует Погребняка «Матч ТВ».

Погребняк: футбол — это бизнес, а на мне сейчас заработать тяжело
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