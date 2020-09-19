Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал о несостоявшихся переходах в «Рубин» и «Краснодар».
«Рубин»? Это был серьёзный шаг, нужно было принимать решение. Процентов на 80 всё было нормально, но потом мы поехали на сборы и я поговорил с Сёминым. Было как-то тревожно, что-то было не так. Сёмин высказал своё мнение, а он много повидал, потому и не получилось. Когда всё выслушал, уже принял решение, что поступаю неправильно. Но об этом точно не жалею. Что ни делается, всё к лучшему.
«Краснодар»? Знаю, что клуб меня хотел. Уверен, всё бы у меня срослось там. Но когда здесь тебя любят и всё хорошо, не надо никуда уходить. Это же плюс-минус одно и то же. А «Аталанта» — уже совсем другой момент", — сказал Миранчук в видео, опубликованном в телеграм-канале Nobel.
- 19 сентября 2020
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