Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал о несостоявшихся переходах в «Рубин» и «Краснодар».

«Рубин»? Это был серьёзный шаг, нужно было принимать решение. Процентов на 80 всё было нормально, но потом мы поехали на сборы и я поговорил с Сёминым. Было как-то тревожно, что-то было не так. Сёмин высказал своё мнение, а он много повидал, потому и не получилось. Когда всё выслушал, уже принял решение, что поступаю неправильно. Но об этом точно не жалею. Что ни делается, всё к лучшему.



«Краснодар»? Знаю, что клуб меня хотел. Уверен, всё бы у меня срослось там. Но когда здесь тебя любят и всё хорошо, не надо никуда уходить. Это же плюс-минус одно и то же. А «Аталанта» — уже совсем другой момент", — сказал Миранчук в видео, опубликованном в телеграм-канале Nobel.