Миранчук: готов ли вернуться в Россию, но не в «Локомотив»? Будем действовать по факту

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук ответил на вопрос, как он относится к разговорам о потенциальном возвращении в Россию.

«Мысли какие-то в голове есть, но стараюсь избавляться от них. Хочу сфокусироваться на том, что задумал. Пока настроен на газ в пол и только вперёд, в Европу. Смогу ли вернуться не в „Локомотив“? Будем действовать по факту. Надеюсь, если это и случится, то через несколько лет. Не люблю загадывать, где могу оказаться», — сказал Миранчук в видео, опубликованном в телеграм-канале Nobel.

2 сентября Миранчук подписал контракт с «Аталантой». Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатит за российского хавбека € 14,5 млн.

Алексей продолжает восстанавливаться после травмы. Полузащитник получил травму в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (1:2). Медицинское обследование выявило повреждение задней поверхности бедра.