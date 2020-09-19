Миранчук: готов ли вернуться в Россию, но не в «Локомотив»? Будем действовать по факту

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук ответил на вопрос, как он относится к разговорам о потенциальном возвращении в Россию.
«Мысли какие-то в голове есть, но стараюсь избавляться от них. Хочу сфокусироваться на том, что задумал. Пока настроен на газ в пол и только вперёд, в Европу. Смогу ли вернуться не в „Локомотив“? Будем действовать по факту. Надеюсь, если это и случится, то через несколько лет. Не люблю загадывать, где могу оказаться», — сказал Миранчук в видео, опубликованном в телеграм-канале Nobel.
2 сентября Миранчук подписал контракт с «Аталантой». Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатит за российского хавбека € 14,5 млн.
Алексей продолжает восстанавливаться после травмы. Полузащитник получил травму в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (1:2). Медицинское обследование выявило повреждение задней поверхности бедра.
- 19 сентября 2020
-
14:13
-
14:04
-
13:55
-
13:53
-
13:42
-
13:39
-
13:15
-
12:57
-
12:48
-
12:30
-
12:23
-
12:17
-
12:17
-
11:51
-
11:51
-
11:43
-
11:40
-
11:21
-
11:20
-
11:07
-
10:55
-
10:52
-
10:40
-
10:38
-
10:17
-
10:11
-
09:59
-
09:46
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
06:59
-
06:17
-
05:59