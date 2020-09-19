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Украинский «Днепр-1» объявит имя нового главного тренера 21 сентября

Украинский «Днепр-1» объявит имя нового главного тренера 21 сентября
Футбол / Прочие турниры 0

Днепровский «Днепр-1» после проигрыша в домашнем матче 3-го тура чемпионата Украины с азовским «Мариуполем» (1:2) объявил об отставке главного тренера команды Дмитрия Михайленко.

По информации Meta-ratings.com.ua, клуб уже подыскал ему замену в лице экс-тренера и скаута «Карпат» Игоря Йовичевича. После личных переговоров специалиста с руководством «Днепра-1» в Киеве он принял предложение украинского клуба возглавить команду и уже сформировал тренерский штаб. Ожидается, что футболистам Игорь Йовичевич будет представлен в ближайший понедельник, 21 сентября. Перед тренером будет стоять задача вывести команду в еврокубки.

В трёх турах чемпионата Украины «Днепр-1» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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