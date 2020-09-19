«Урал» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 19 сентября, состоится матч «Урал» — «Зенит». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери – Евгений Буланов (Саранск).
«Урал», в семи турах набрав 9 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (16) возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В тройку лучших также входят «Сочи» и «Краснодар».
Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
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