Лебедев ответил на слова грузинского политика, назвавшего поражение «Динамо» местью России

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал резкие высказывания грузинского политика после матча 2-го тура квалификационного раунда Лиги Европы «Локомотив» (Тбилиси) — «Динамо» (2:1).



«Таких высказываний следовало ожидать. Мы долгие годы не встречались с грузинскими клубами, потому что УЕФА по политическим мотивам разводил нас в сетке розыгрышей. Матч прошел без нарушений, но высказывания грузинских политиков вполне ожидаемы. Конечно, главному тренеру «Динамо», помимо наставлений на матч, нужно было объяснить футболистам политический момент этого противостояния. С другой стороны, половина игроков «Динамо» — иностранцы, которые Грузию на карте нашли, только когда на матч прилетели.



Победа тбилисского «Локомотива» в Грузии будет преподноситься как победа над Россией. Они сейчас будут кричать об этом на каждом углу. Есть басня «Слон и моська», пусть они продолжают говорить что угодно, мы не будем даже комментировать эти события. Да, футбольный проигрыш неприятен, стоит задуматься о развитии российского футбола в целом. Но мы жили в одной стране, народы всегда дружили. Посмотрите, сколько грузин сейчас живёт в России. Все относятся друг к другу хорошо. Есть несколько чудаков, которые будут об этом кричать. На них просто не надо обращать внимания», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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