«Урал» — «Зенит»: стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Зенит».

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберёзкин, Йовичич, Бикфалви, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.



Запасные: Годзюр, Ароян, Бавин, Евсеев, Емельянов, Магомадов, Араторе, Шаболин, Августиняк, Караев.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.



Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Ригони, Шамкин, Мусаев.