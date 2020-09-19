«Урал» — «Зенит»: стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Зенит».
«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберёзкин, Йовичич, Бикфалви, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.
Запасные: Годзюр, Ароян, Бавин, Евсеев, Емельянов, Магомадов, Араторе, Шаболин, Августиняк, Караев.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.
Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Ригони, Шамкин, Мусаев.
- 19 сентября 2020
-
15:41
-
15:40
-
15:27
-
15:24
-
15:22
-
14:59
-
14:54
-
14:43
-
14:35
-
14:32
-
14:13
-
14:04
-
13:55
-
13:53
-
13:42
-
13:39
-
13:15
-
12:57
-
12:48
-
12:30
-
12:23
-
12:17
-
12:17
-
11:51
-
11:51
-
11:43
-
11:40
-
11:21
-
11:20
-
11:07
-
10:55
-
10:52
-
10:40
-
10:38
-
10:17
Партнерский контент