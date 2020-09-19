Зидан: у меня не было проблем с Бэйлом. Желаю ему всего наилучшего

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал уход из команды нападающего Гарета Бэйла. Напомним, валлиец перейдёт в «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды до конца сезона-2020/2021.
«Меня не беспокоят разговоры, что он уходит из-за меня, проблема более глубокая. Могу сказать, что у нас не было проблем друг с другом. Всем прекрасно известно, что он сделал в „Реале“. Желаю ему всего наилучшего.
Такова жизнь. Если он остался в клубе в прошлом году, значит, так было нужно. Упал ли у меня груз с плеч? У меня никогда не было с ним проблем. Это правда, он играл не так, как должен, но несколько по другим причинам", — цитирует Зидана Marca.
Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви заключил сделку, по условиям которой «шпоры» будут выплачивать € 240 тыс. в неделю из заработной платы Бэйла в размере € 650 тыс. в «Реале».
- 19 сентября 2020
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