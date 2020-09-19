Полузащитник «СКА-Хабаровск» Камилов близок к переходу в «Уфу»
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «СКА-Хабаровск» Владислав Камилов перейдёт в «Уфу».
У 25-летнего игрока действующий контракт с клубом из Хабаровска до 2021 года. Камилов перешёл в «СКА-Хабаровск» из «Шинника в 2019 году на правах свободного агента. После перехода в новый клуб полузащитник провёл 38 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативных передачи. В сезоне-2020/2021 у Владислава девять матчей и два забитых мяча.
За карьеру Камилов сыграл 143 матча, забил 18 мячей и отдал восемь результативных передач. На счету полузащитника 28 жёлтых и две красные карточки. Игрок выступал за молодёжные сборные России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Владислава в € 600 тыс.
Матч «СКА-Хабаровск» — «Балтика» завершился нулевой ничьей
- 19 сентября 2020
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