Кабелла: восхищает стремление Роналду всегда быть лучшим. Этим мы с ним похожи

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла ответил на вопрос, кто из футболистов вдохновлял его своей игрой в юности.

«Алессандро Дель Пьеро, Зинедин Зидан и Криштиану Роналду. Пожалуй, из этой тройки любимый игрок — Роналду. Восхищает его стремление всегда побеждать и быть лучшим. Этой чертой характера мы с ним похожи.

Что больше всего злит? Проигрыши. Ненавижу проигрывать! Всегда стремлюсь только к победам и тяжело переживаю неудачи. Цепляюсь за успех, пока есть малейший шанс.

«Краснодар» — команда, которая отлично подходит мне философией. Хочу выиграть с «быками» всё что возможно, вплоть до Лиги чемпионов. Может быть, прозвучит слишком амбициозно, но это так. Привык ставить максимальные цели. По-моему, это правильно", — цитирует Кабеллу пресс-служба клуба.