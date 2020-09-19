Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич получил красную карточку за споры с арбитром

В эти минуты проходит матч второго тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Вест Бромвич». К перерыву «ириски» ведут со счётом 2:1. «Вест Бромвич» играет в меньшинстве. На 45-й минуте защитник Гиббс получил прямую красную карточку за отмашку.



После свистка на перерыв главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич вступил в перепалку с главным арбитром встречи Майком Дином. Рефери наградил специалиста красной карточкой за неспортивное поведение.



Славен Билич тренирует «Вест Бромвич» с 2019 года. Под руководством хорватского специалиста команда заняла второе место по итогам розыгрыша Чемпионшипа сезона-2019/2020 и вернулась в элитный дивизион. С 2012 по 2013 год Билич тренировал московский «Локомотив».

Иванович: надеюсь, мы с Биличем добьёмся успеха