Кабелла: «Краснодар» — лучшая команда в РПЛ по умению играть в открытый футбол

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла поделился воспоминаниями о тяжёлой травме, полученной в августе 2019 года, а также рассказал о преимуществах краснодарской команды.

«Был разочарован, что на такой долгий срок выпал из игры. Тягостно не играть в футбол каждый день, когда привык к этому с детства. Долго восстанавливался, хотя благодаря вспышке пандемии пропустил чуть меньше матчей, чем мог бы. И всё-таки 10 месяцев без футбола — тяжело. В голове сидела только одна мысль: «Хочу играть».

Появляясь на поле после серьёзной травмы, всегда хочешь поскорее забить. Есть даже психологическое напряжение, которое проходит только после результативного действия. Забил два гола в концовке прошлого сезона и еще пару «Уфе» — в начале этого. Они буквально сняли камень с души. Когда забиваешь в такой момент, ощущаешь облегчение, которое сменяется невероятным восторгом. Хочу поражать ворота соперника в каждом матче – это моя страсть и моя цель.

По контролю мяча, умению играть в открытый футбол считаю «Краснодар» лучшей командой Премьер-Лиги. У нас классные и разнообразные исполнители, они позволяют команде играть в красивый футбол. Порой нам недостаёт уверенности в себе. Это исходит от опыта. Скажем, «Зенит» выиграл прошлый чемпионат во многом потому, что превзошёл других в настойчивости и уверенности. «Краснодару» нужно прибавить в этих качествах, а остальное у нас есть", — цитирует Кабеллу пресс-служба клуба.