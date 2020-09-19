Хамес Родригес забил дебютный гол за «Эвертон»

В эти минуты проходит матч второго тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Вест Бромвич». К 58-й минуте «ириски» ведут со счётом 3:2. «Вест Бромвич» играет в меньшинстве. На 45-й минуте защитник Гиббс получил прямую красную карточку за отмашку. В перерыве за разговоры с арбитрами был удалён главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич.
На 45-й минуте Хамес Родригес забил дебютный мяч за «Эвертон». Полузащитник получил мяч в непосредственной близости от штрафной площади соперника и неотразимо пробил низом в дальний угол.
Хамес Родригес перешёл в «Эвертон» из мадридского «Реала» на правах свободного агента. Полузащитник и клуб заключили контракт на два года. Игрок успел дважды выйти на поле в основном составе в розыгрыше английской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
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