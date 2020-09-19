Глушенкову предстоит операция на колене из-за разрыва крестообразной связки
Дополнительное обследование полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова показало разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 21-летнему игроку потребуется операция, сообщает официальный сайт красно-белых.
При этом у хавбека пострадало то же колено, которое он травмировал в матче молодёжной сборной России с Польшей на отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года (0:1).
Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с красно-белыми действует до лета 2023 года.
В минувшем сезоне Глушенков выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.
Талалаев: Глушенков — один из тех, кого я приглашал в «Ахмат»
- 19 сентября 2020
-
16:42
-
16:40
-
16:28
-
16:23
-
16:11
-
15:52
-
15:52
-
15:41
-
15:40
-
15:27
-
15:24
-
15:22
-
14:59
-
14:54
-
14:43
-
14:35
-
14:32
-
14:13
-
14:04
-
13:55
-
13:53
-
13:42
-
13:39
-
13:15
-
12:57
-
12:48
-
12:30
-
12:23
-
12:17
-
12:17
-
11:51
-
11:51
-
11:43
-
11:40
-
11:21
Партнерский контент