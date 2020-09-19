Дмитрий Черышев: с «Краснодаром» был разговор, но Денис решил остаться в «Валенсии»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, рассказал о положении сына в клубе и интересе со стороны «Краснодара».
«Действительно, Коклен и Парехо ушли за низкую цену. Плюс Родриго и Ферран ушли в хорошие клубы за нормальные деньги. Остальных футболистов клуб продавать не будет, это только разговоры. Говорили, что Денис тоже находится в зоне продажи. Такая ситуация происходит всегда, когда хороших футболистов клубы продают, чтобы заработать. Слухов много, главное, чтобы команда прогрессировала и шла к финальной части чемпионата от победы к победе.
С «Краснодаром» действительно был разговор, но дали паузу. Денис сказал, что в первую очередь дождется разговора с главным тренером. Пообщавшись с ним, Денис решил остаться в «Валенсии», — цитирует Черышева «Матч ТВ».
- 19 сентября 2020
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