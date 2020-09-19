Захави отказался от перехода в «Локомотив» ради ПСВ

Полузащитник китайского «Гуанчжоу Фули» и сборной Израиля Эран Захави отказался от предложения «Локомотива», сообщает Walla.

Московский клуб предлагал 33-летнему полузащитнику € 3,5 млн в год, не считая бонусов. Предложение «Локомотива» было самым большим, однако Захави предпочёл подписать контракт с ПСВ.

Действующее соглашение израильтянина с «Гуанчжоу Фули» заканчивается в декабре. Захави выступает за китайский клуб с 2016 года. В 2020-м провёл в чемпионате Китая семь матчей, в которых забил четыре гола. За сборную Израиля в 54 матчах забил 20 мячей. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Захави составляет € 5,2 млн.

Сообщалось, что «Локомотив» проиграл борьбу за нападающего «Порту» Тикиньо. Футболист подпишет контракт с китайским «Тяньцзинь Тэда».