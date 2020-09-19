Арбитр Федотов: гол Дзюбы «Уралу» засчитывать нельзя, у него был офсайд

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (перерыв, 1:0).



«По тому, что нам показало телевидение, не могу понять, было касание по мячу или нет. Потом показана разлиновка VAR, но он обрезает стопу Дзюбы: линия идёт по стопе, а не впереди. Скорее всего, это офсайд, мяч закрывает ногу бьющего. По правилам игры, положение офсайда фиксируется, когда нападающий коснулся мяча, а не так, как говорят комментаторы, — когда мяч оторвался от ноги. По второму стоп-кадру с разлиновкой не могу сказать, пошёл мяч или нет.



Но при разлиновке на телевидении точно обрезали стопу Дзюбе. Даже если они берут по точке головы, она находится ближе к воротам, чем стопа защитника. Такой гол засчитывать нельзя. Склоняюсь к тому, что у Дзюбы был офсайд», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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