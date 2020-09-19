Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Был ли офсайд у Дзюбы?

Был ли офсайд у Дзюбы?
Футбол / РПЛ 0

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимает петербургский «Зенит». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». К перерыву счёт в пользу гостей — 1:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи «Урал» — «Зенит».

На 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Главный арбитр матча Сергей Карасёв засчитал гол после просмотра VAR.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: был ли офсайд у Дзюбы?

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в Rutube.

«Урал», в семи турах набрав 9 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (16) возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

Арбитр Федотов: гол Дзюбы «Уралу» засчитывать нельзя, у него был офсайд
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020