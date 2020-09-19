«Локомотив» отзаявил Жалолиддинова и заявил вместо него Джорджевича

«Локомотив» внёс в заявку для участия в матчах Российской Премьер-Лиги нападающего Луку Джорджевича, сообщается на сайте лиги.

Одновременно с этим московский клуб отзаявил узбекского полузащитника Жасурбека Жалолиддинова. 18-летний хавбек был внесен в заявку на сезон Российской Премьер-Лиги в конце августа.

Игорь Глушевич, агент Луки Джорджевича, 19 августа рассказал о сроках восстановления форварда, который начале августа снова получил травму. Агент отметил, что через четыре недели черногорец будет полностью готов и сможет принимать участие в матчах.



Джорджевич перешёл в «Локомотив» из петербургского «Зенита» августе 2019 года. В октябре прошлого года футболист повредил связки колена в матче с «Ахматом», после чего перенёс операцию. В составе «железнодорожников» черногорец провёл пять матчей.