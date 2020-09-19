Орлов — о голе «Зенита»: там носочек Дзюбы и нога защитника. Спорный момент

Комментатор Геннадий Орлов оценил эпизод с голом нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (второй тайм, 1:0).

«Где все остальные футболисты «Урала»? Как так получилось? Там носочек Дзюбы и нога защитника. Спорный момент. Мы вместе с Игорем Гамулой смотрели эпизод, сначала пришли к тому, что офсайд, но потом рассмотрели микроскопический. В принципе, если ноги нападающего и защитника находятся на одной линии, то приоритет у нападающего в пользу атаки. Так считают арбитры», — сказал Орлов в эфире «Матч Премьер».

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимает петербургский «Зенит». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Главный арбитр матча Сергей Карасёв засчитал гол после просмотра VAR.