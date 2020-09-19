В матче 10-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 0:0.

Команда Марцела Лички набрала 26 очков в 10 матчах и занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Акрон» (8) — на 18-м месте.

«Оренбург» продлил беспроигрышную серию до 12 матчей. В нынешнем сезоне ФНЛ команда ещё не проигрывала. В последний раз оренбуржцы потерпели поражение в матче РПЛ с «Зенитом» (1:4), который состоялся 15 июля.

В параллельном матче «Нижний Новгород» разгромил ярославский «Шинник». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:0. Нижегородская команда, набрав 19 очков, поднялась на третье место в таблице ФНЛ. «Шинник» (8) — на 19-м месте.