Защитник «Ахмата» Анхель Вилькер восстановился после операции на локте, сообщает пресс-служба грозненского клуба.



«Венесуэлец провёл полный матч в Кубке России и готов помочь команде в матчах чемпионата. С возвращением, друг», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.



Напомним, Вилькер получил повреждение в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 с московским ЦСКА 4 июля. Позже венесуэльский футболист перенёс операцию и проходил курс лечения.

Накануне «Ахмат» со счётом 3:0 обыграл «Знамя» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России. Грозненский клуб, набрав 3 очка, возглавил 6-ю группу. Соперником грозненцев также станет «Шинник». С ярославской командой представитель Российской Премьер-Лиги встретится 21 октября.